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Belçika’da bazı camilerin banka hesaplarına bloke kararı

Belçika'da bir grup caminin hesaplarının bloke edilmesi, cami yöneticilerini harekete geçirdi.

İHA | 19.04.2019 - 10:43..
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Belçika’da bir grup cami derneği yöneticisi, hesaplarının bankalarca bloke edildiğini ve müşteri olarak kabul edilmediklerini duyurdu.

ŞİKAYET ETTİLER

Yapılan ortak açıklamada cami yöneticileri, neden banka müşterisi olarak kabul edilmedikleri ve mevcut hesaplarının bloke edilmesi hakkında bir bilgileri olmadığını ifade ettiler. Bankalarca bilgilendirilmeyen cami yöneticileri, Başbakanlığa bağlı Irkçılığa Karşı Mücadele ve Fırsat Eşitliği Merkezi’ne bankaları şikâyet etti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bankacılık Federasyonu Febelfin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Şikâyetçiler bankaların camileri etkin bir şekilde dışladıklarını ispatlayamaz ancak bir bankanın mümkün olduğunca az risk almak istediğini onlar da biliyor. UNIA, bankalarla irtibata geçecek ve sorunun nereden kaynaklandığı konusunda bilgi edinecek.” ifadeleri kullanıldı.

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