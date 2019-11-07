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Belçika'da grev başladı

Brüksel'de kamu çalışanları, ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

AA | 07.11.2019 - 15:51..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki kamu çalışanlarını temsil eden çeşitli işçi sendikaları; çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bir günlük grev başlattıklarını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel çevresindeki kamu hastaneleri ve çeşitli belediye hizmetlerinde aksama yaşandı. Öte yandan greve giden çalışanlar, Brüksel Hükümeti Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi.

Belçika'da grev başladı

Brüksel'de kamu çalışanlarından grev VİDEO

KEMER SIKMA POLİTİKASINI ELEŞTİRDİLER

Yağmura rağmen yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı gösteride, hükümetin kemer sıkma politikaları eleştirildi.

Göstericiler, "Ücretlerimiz dışında her şey artıyor" ve "Yeter artık" gibi çeşitli sloganlar attı.

Belçika'da grev başladı

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri, Avrupa Parlamentosu (AP) önüne kadar yapılan yürüyüşle sona erdi.

Protestocular, son yıllarda alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerinin derhal yüzde 10 artırılmasını istedi.

Belçika'da grev başladı

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