Belçika'da kemer sıkma protestosu: Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi

Belçika’da hükümetin ekonomik politikalarına tepki gösteren işçilerin ülke çapında başlattığı grev, günlük yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Kamu çalışanlarının geniş katılımıyla gerçekleşen iş bırakma eylemi, ulaşım ve belediye hizmetlerinde büyük aksamalara yol açtı.

Brüksel merkezli başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Grev nedeniyle özellikle toplu taşıma sisteminde ciddi aksamalar yaşandı.

TOPLU TAŞIMADA KİLİTLENME

Başkentte metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük bölümü iptal edilirken birçok vatandaş, ulaşımda alternatif yollar aramak zorunda kaldı. Şehir içi hareketlilik büyük ölçüde durma noktasına geldi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞ İPTALLERİ

Grev, hava ulaşımını da doğrudan etkiledi. Brüksel Havalimanı’nda seferlerin yarısından fazlası iptal edilirken, Charleroi Havalimanı’nda tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirmeler yapıldı.

KAMU HİZMETLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Grev yalnızca ulaşımı değil, belediye hizmetlerini de etkiledi. Çöp toplama, bazı kamu hizmetleri ve cezaevi hizmetlerinde ciddi yavaşlamalar ve kesintiler yaşandı.

HÜKÜMET POLİTİKALARINA TEPKİ

Sendikalar, hükümetin kamu harcamalarında planladığı kesintiler ve sosyal politikadaki değişikliklere karşı tepki gösteriyor. Özellikle emeklilik şartlarının ağırlaştırılması ve ücret artışlarının enflasyona endekslenmesi sisteminde yapılmak istenen değişiklikler protestoların ana nedeni olarak öne çıkıyor.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

Başkentte binlerce kişinin katılımıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Protestocular, Kuzey Tren İstasyonu’ndan Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyerek hükümet politikalarını protesto etti.

PROTESTOLARIN SÜREBİLECEĞİ UYARISI

Sendikalar, mevcut ekonomik politikalar geri çekilmediği sürece grev ve protestoların devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Ülkede son dönemde işçi eylemlerinin giderek arttığı dikkat çekiyor.