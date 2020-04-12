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Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü

'Dur' ihtarına uymayan kişiye çarparak durdurmak isteyen gencin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası bölge savaş alanına döndü. Gencin yakınları polise saldırdı.

İHA |
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Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Anderlecht bölgesinde dün polis elektrikli scooter ile dolaşan Fas kökenli gence 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak ihtara uymayan genci, polis çarparak durdurmak istedi.

POLİSE SALDIRI

Polisin çarparak durduğu genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayatını kaybeden gencin yakınları olayın ardından polise saldırdı.

Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü ortalık karıştı ViDEO

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Fas kökenli vatandaşlar; polis araçlarını taşlayarak, ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis, olayların büyümesi nedeni ile bölgeye takviye ekip gönderirken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis olayların yaşandığı bölgede zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı.

Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü

Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü

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