1 Belçika’da polisin çarptığı kişi öldü 'Dur' ihtarına uymayan kişiye çarparak durdurmak isteyen gencin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası bölge savaş alanına döndü. Gencin yakınları polise saldırdı.

2 Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 Bakan Soylu eleştirileri kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi

4 İstanbul'da polis ekipleri, 21 yaşındaki genci yakaladı 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence, 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.

5 Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü Uşak'ta birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan 86 yaşındaki kadın, hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü.

6 Barcelona'da kayıt dışı ödemeler tespit edildi Barcelona Başkanı Bartomeu'nun, itibarını korumak adına 13 Ventura isimli bir şirkete sosyal medyada troll hesaplar kullanılması için yaptığı ödemeler belgeleriyle birlikte su yüzüne çıktı.