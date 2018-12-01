Belçika'da polisler basın mensuplarını tartakladı

Brüksel'de gerçekleştirilen "Sarı Yelekliler" eylemi ikinci gününde devam ediyor. Dün itibarıyla resmen Brüksel'e sıçrayan gösterilerde polis orantısız güç kullanıyor. Göstericileri paznerlerle su topuna tutan polisler, yakın mesafeden biber gazı sıkıyor, copluyor.
Polislerin hedef aldığı kesim eylemcilerle de sınırlı değil.
BASINA DAYAK
AB'nin sessiz tutum sergilediği, BM'nin de "Polis şiddeti yok" dediği eylemlerin Belçika ayağında polisler basın mensuplarını hedef alıyor. Göstericilerin karşısında duran polisleri kamerayla kaydeden bir basın mensubu, polislerin şiddetine maruz kaldı.
Basın mensubunun yanına öfkeyle gelen polis önce adamı tartakladı, arkasından elinden kamerasını çekiştirerek görüntü almasını engelledi.
Belçika polisi gazeteciyi dövdü VİDEO
BRÜKSEL'DE POLİS ŞİDDETİ
Basın özgürlüğünü hiçe sayarak gazeteciyi darbeden polise karşı, hiçbir uluslararası kuruluştan tepki gelmedi.
BM, Fransa'da yaşanan olaylar için "Polis şiddeti yok" yorumunu yaparken AB de herhangi bir yorum yapmamıştı. Brüksel'de yaşananlar için uluslararası kurumların nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.