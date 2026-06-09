Belçikalı psikopatın ilginç itirafları: Manipüle etmesi en kolay insan tipi...

Belçika'da yaşayan ve kendisine psikopati ile antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) teşhisi konulduğunu söyleyen 25 yaşındaki Loic De Marie'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Bir röportajda konuşan genç adam, bazı insanları manipüle etmenin diğerlerine göre çok daha kolay olduğunu öne sürdü.

Loic'e göre psikopatik eğilimlere sahip kişiler, karşılarındaki insanların davranışlarını kısa sürede analiz ederek kimin daha savunmasız olduğunu anlayabiliyor.

Özellikle çekingen, özgüven eksikliği yaşayan veya duygusal olarak zor bir dönemden geçen kişilerin daha kolay hedef haline gelebildiğini iddia etti.

Üç özelliğe dikkat

Röportajda geçmişte manipülatif davranışlarda bulunduğunu da kabul eden Loic, "utangaç", "depresif" veya "aşırı empatik" kişilerin daha kolay etki altına alınabildiğini savundu.

Ancak bu ifadeler kişisel görüş niteliği taşıyor ve bilimsel bir kural olarak kabul edilmiyor.

Psikoloji alanındaki araştırmalar, aşırı güvenen, saf, bağımlı veya kolay etkilenen kişilerin manipülasyona karşı daha savunmasız olabileceğini ortaya koysa da her bireyin davranışlarının farklı olduğunu vurguluyor.

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