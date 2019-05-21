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Belçim Bilgin'den şaşırtan paylaşım

Belçim Bilgin geçen sene boşandığı eşi Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafına kalpli öpücük emojisiyle yorum yaptı

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 07:26..
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Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan çifti 2006'da başlayan evliliklerini geçen aralık ayında tek celsede anlaşmalı olarak noktalamıştı.

AYLIK 20 BİN TL VERİYOR

Rodin Nazım adında bir oğulları olan çiftten Yılmaz Erdoğan boşanma protokolüne göre Belçim Bilgin'e ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra İstanbul'daki ev ile Bodrum'daki yazlığı vermişti.

BELÇİM'DEN KALPLİ PAYLAŞIM

Belçim Bilgin'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına kalpli öpücük emojisi bıraktı. Bilgin'in bu hareketine beğeni yağdı.

Belçim Bilgin'den şaşırtan paylaşım

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