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Belçim Bilgin'in yeni sevgilisi

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, yeni sevgilisiyle poz verdi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 07:11..
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Geçen yıl Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles’ta ortaya çıktı.

PARTNERİ YENİ SEVGİLİSİ

Ünlü oyuncu, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio’yla katıldı.Belçim Bilgin'in yeni sevgilisi

YARI İTALYA YARI KANADALI

Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada’da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018’de sona ermişti.

3 OĞLU VAR

Bilgin ve Di Blasio’nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio’nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor.

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