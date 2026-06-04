Belediye Başkanı, dur ihtarına uymadı kaza yaptı: Alkollü olduğu tespit edildi

Ankara Etimesgut'ta otoyol jandarması ekipleri, 29 Mayıs akşamı saat 22.40 civarında seyir halindeki bir araca dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma personelince takibe alındı.

1'İ ÇOCUK 2 YARALI

Araç, Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇIKTI

Jandarmanın ihtarına uymayarak kazaya neden olan aracın şoför koltuğunda Muş merkeze bağlı Yaygın beldesi belediye başkanı Selahattin Yalçin'in olduğu, aracın da Yaygın Belediye Başkanlığı'na ait olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAADET'TEN AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden belediye başkanlığına seçilen Yalçin, Nisan ayında AK Parti'ye katılmıştı.