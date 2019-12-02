Belediye başkanlarının WhatsApp grubunda çözüm yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine parti ayırmaksızın tüm büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Belirli periyodlarla bu toplantıların devam edeceği belirtilirken, toplantının ardından tüm başkanların katıldığı bir WhatsApp grubu kuruldu.

ÇÖZÜM ÇIKMADI

Büyükşehir belediye başkanları arasındaki iletişimin güçlenmesi için kurulan gruptan, henüz bir çözüm çıkmış değil.

Grubun kurulmasıyla tüm isimler "Hayırlı olsun" dileklerini paylaştı, ardından grup sessize alındı.

TÜRKÇE HATALARI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, gruba yazdığı mesajdaki imla hataları da dikkatlerden kaçmadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in telefonundan alınan ekran görüntüsünü, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı.