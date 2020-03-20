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Belediyeler, korona nedeniyle su kesintisi yapamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs önlemlerini içeren genelge gönderildi.

AA | 20.03.2020 - 15:42..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüse ilişkin hazırladığı yeni tedbirleri içeren genelgeyi 81 il valiliğine yollandı.

Bakan Murat Kurum imzalı genelgede, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi.

SUYUN TEMİNİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ

Bu çerçevede, 11 maddelik bir genelgenin 81 il valiliğine gönderildiği ve sonrasında İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerlerin faaliyetlerinin 16 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu anımsatılan genelgede, "İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Belediyeler, korona nedeniyle su kesintisi yapamayacak

KİRA KARARI

Genelgede, bu kapsamda alınan yeni tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."

Belediyeler, korona nedeniyle su kesintisi yapamayacak

SU KESİNTİSİ YAPILMAMALI

Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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