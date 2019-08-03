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Belediyelerdeki akraba atamalarının önüne geçilemedi

Yakın akrabalarını belediyelerde üst düzey göreve getiren başkanların sayısı, günden güne artıyor.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 11:41..
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Belediyelerdeki akraba atamalarının önüne geçilemedi

Halkın oylarıyla belediye başkanlığı görevi yapmaya hak kazanan bazı isimler, liyakatı bir kenara bırakarak tüm akrabalarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı.

İzmir'deki CHP'li belediyede patlak veren skandalları, AK Parti ve MHP'li belediyelerde yaşanan akraba atamaları takip etti.

Tüm partilerde belediye başkanlarının, benzer atamalar yaptığı ortaya çıktı.

3 YENİ AKRABA ATAMASI

Kamuoyunun tepkiyle karşıladığı skandalların; CHP'li Çankaya Belediyesi, CHP'li Dikili Belediyesi ve  AK Partili Yozgat Belediyesi'nde de yaşandığı öğrenildi.

HALA KIZI MÜDÜR

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halasının kızı Pınar Gül'ü belediyede özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li başkan, "Memuriyete bizim belediyemizde başlamamış, başka bir kamu kurumundan geçen dönem naklen geçmiştir." ifadelerini kullandı.

YEĞEN MÜDÜR

Yozgat Belediyesi'nde de özel kalem müdürlüğü görevi, yine bir akrabaya teslim edildi.

AK Partili Cemal Köse, yeğeni Muhammed Salih Zararsız'ı özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

HALA OĞLU BAŞKAN YARDIMCISI

İzmir'deki Dikili Belediyesi'nde de benzer bir skandal ortaya çıtkı.

CHP'li Adil Kırgöz, başkan yardımcılığı görevine halasının oğlu Hakan Budak'ı getirdi.

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