Belediyelere su faturalarını erteleme yetkisi

Koronavirüsün yurt genelinde tüm illere yayılmasının ardından insanlar evlerinde kalmaya başladı.

Dışarı çıkamayan vatandaşlarda, faturaların ertelenmesi yönünde bir beklenti oluştu. Konuyla ilgili Meclis'te çalışma yapıldı.

Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

3 AYLIK ERTELEME SEÇENEĞİ

Buna göre; konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.