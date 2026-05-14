Belgesi olmayan kuryeler kontak kapatacak: 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek

Türkiye’de sayıları milyonları bulan moto-kuryeler için geri sayım başladı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesi alma zorunluluğunda tanınan muafiyet süresi yarın doluyor.

Sektör temsilcileri, 15 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki kritik detaya dikkat çekti.

Yönetmeliğin 28’inci maddesinin 12’nci fıkrasında yer alan ve P1 ile P2 yetki belgeli taşıtları kullanan şoförlere (kuryelere) tanınan 1 yıllık geçici muafiyet süresi yarın (15 Mayıs 2026) tamamen yürürlükten kalkıyor.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinde yer alan "Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin" ifadesi uyarınca, bu tarihten itibaren sahada çalışan tüm kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesine sahip olması yasal bir zorunluluk haline gelecek.

BELGESİZ ÇALIŞANA PARA CEZASI KESİLECEK

15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren trafikte yapılacak denetimlerde SRC ve psikoteknik belgesi olmayan kuryelere göz açtırılmayacak.

Polis ve jandarma uygulama noktalarında yapılacak kontrollerde, belgesiz kuryelik yaptığı tespit edilen kişilere 15 bin liranın üzerinde idari para cezası kesilecek.

Kuryelerin bu cezayla karşılaşmamak için almak zorunda olduğu SRC belgesinin maliyeti ise şu an yaklaşık 11 bin liraseviyesinde bulunuyor.