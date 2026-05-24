Belinda Bencic, Fransa Açık'ta ikinci tura çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan yaşanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda dünya 11 numarası İsviçreli Belinda Bencic, Avusturyalı Sinja Kraus'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

TURLAYAN DİĞER İSİMLER

Tek kadınlarda Marta Kostyuk, Marie Bouzkova, Wang Xinyu, Katie Volynets, Caty McNally, Yuliya Starodubtseva ve Wang Xiyu, üst tura çıkan diğer isimler oldu.

Tek erkeklerde ise Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Karen Khachanov, Thiago Agustin Tirante, Marco Trungelliti ve James Duckworth, ikinci tura adını yazdırdı.