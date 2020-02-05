Bella Hadid: Tacize uğradım

İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi.

Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Razek, Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz etti. Ayrıca Bella Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yaptı.

4 MODEL DAHA VAR

İddiaya göre Hadid dışında dört modelin de aynı davranışlara maruz kaldığı belirtildi. Modeller bütün bu olup bitenleri şirketin sahibi Lex Wexner'a şikayet etti ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Er Razek ise bir süre önce istifa etti.