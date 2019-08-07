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Bella Hadid ve The Weeknd ayrıldı

Victoria's Secret meleklerinden süper model Bella Hadid ile pop yıldızı The Weeknd, ayrılık kararı aldı

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 12:23..
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Bella Hadid ve The Weeknd, ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı.

ZAMAN YOK

Ayrılığın sebebi ise, çiftin yoğun çalışma tempolarından ötürü çok uzun süre ayrı kalmaları ve birbirlerine yeteri kadar zaman ayıramamaları.

Gerçek adı Abel olan The Weeknd, şimdilerde ilk oyunculuk denemesine yoğunlaşmış durumda. Bella ise yaklaşan moda haftaları için sıkı bir çalışma temposuna girmiş bulunuyor.

Bella Hadid ve The Weeknd ayrıldı

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Bella ve Abel, 2015 yılında Coachella Festivali'nde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı The Weeknd, Selena Gomez ile aşk yaşamaya başlamış, fakat bu aşk da 2017 yılının Ekim ayında sonlanmıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve birbirini unutamayan çift, Temmuz 2018'de yeniden bir araya gelmişti.

Bella Hadid ve The Weeknd ayrıldı

Bella Hadid ve The Weeknd ayrıldı

Bella Hadid ve The Weeknd ayrıldı

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