Ben-Gvir, Lübnan'da 4 saldırgan İsrail askerinin ölümü nedeniyle 'Tüm Lübnan yanmalı' dedi

Siyonistler insanlık dışı tutumunu sürdürüyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırı yaptıkları Lübnan'da öldürülen 4 İsrail askerinin intikamı için kan donduran cümleler sarf etti.

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan’a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Hizbullah'ın tarafından gece yarısı Lübnan’ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki bir İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığını duyurdu.

Olayda 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü açıklandı.

"ÖLÇÜLÜ TEPKİ İŞE YARAMIYOR"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail askerlerinin ölümü üzerine X hesabından paylaştığı açıklamada, "Orta Doğu'da kazanmak için çılgına dönülmesi" gerektiğini belirterek kontrollü ve ölçülü tepkilerin işe yaramadığını savundu.

"TÜM LÜBNAN YANMALI"

ABD-İran mutabakatına işaret ederek, ABD'lilere "saygı duyduğunu" söyleyen Ben-Gvir, İsrail askerlerini koruma vurgusu yaparak, "Tüm Lübnan yanmalı. İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerekli" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırıları düzenlemiş ve ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetmişti.

