taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.938
Euro
6.5894
Altın
1504.68
Borsa
113329.22
Gram Altın
287.423
Bitcoin
42748.73

Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek

Ünlü şarkıcı Bengü, kusurlu bulundu. Ölen korumasının ailesine 400 bin TL ödeyecek.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 08:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Bengü, 10 Haziran 2012’de Ankara’dan İstanbul’a dönerken aracıyla kaza yapıp yaralanmış, 34 yaşındaki koruması Ümit Özer ise hayatını kaybetmişti. Şoförü Salih Talat Yağlıcı, 2.5 yıl hapis cezası almıştı.

Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek

YÜZDE 25 KUSURLU

Ümit Özer’in ailesi; Bengü’nün, oğullarını sigortasız çalıştırdığını, bunun bir iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı. Bilirkişi de raporda, popçunun işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmişti.

400 BİN TL ÖDEYECEK

İstanbul 18. İş Mahkemesi’nde dün görülen davaya, Özer Ailesi’nin ve Bengü’nün avukatları katıldı. Mahkeme; şoför Salih Talat Yağlıcı ve Bengü’nün, ölen koruma Ümit Özer’in anne-babası Rezen-Ahmet Özer’e toplam 150 bin TL maddi tazminat, iki kardeşine de 250 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hakim, davalıların toplam 400 bin TL tazminatı, kaza tarihinden itibaren faiziyle vermelerine karara bağladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

154
Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

34
Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

26
Apartman önüne yeni doğmuş bebeği bıraktı

Apartman önüne yeni doğmuş bebeği bıraktı

27
Barajda ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

Barajda ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

6
Esenyurt'ta kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

4
Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir