Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek

Bengü, 10 Haziran 2012’de Ankara’dan İstanbul’a dönerken aracıyla kaza yapıp yaralanmış, 34 yaşındaki koruması Ümit Özer ise hayatını kaybetmişti. Şoförü Salih Talat Yağlıcı, 2.5 yıl hapis cezası almıştı.

YÜZDE 25 KUSURLU

Ümit Özer’in ailesi; Bengü’nün, oğullarını sigortasız çalıştırdığını, bunun bir iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı. Bilirkişi de raporda, popçunun işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmişti.

400 BİN TL ÖDEYECEK

İstanbul 18. İş Mahkemesi’nde dün görülen davaya, Özer Ailesi’nin ve Bengü’nün avukatları katıldı. Mahkeme; şoför Salih Talat Yağlıcı ve Bengü’nün, ölen koruma Ümit Özer’in anne-babası Rezen-Ahmet Özer’e toplam 150 bin TL maddi tazminat, iki kardeşine de 250 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hakim, davalıların toplam 400 bin TL tazminatı, kaza tarihinden itibaren faiziyle vermelerine karara bağladı.