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Bengü: Evlat sevgisi acıyı unutturur

Kısa bir süre önce anne olan Bengü, bebeği ve kendi sağlığı için neler yaptığını tek tek sıraladı.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 14:31..
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Yaklaşık iki hafta önce kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, anneliğe iyice alıştı.

ANNELERE TAKSİYEDE BULUNDU

40 yaşındaki popçu, önceki gün kendisi ve bebeğinin sağlığı için neler yaptığını Instagram hesabındaki paylaşımla tek tek sıraladı. Bengü, hurma ve bademin yanı sıra diğer tavsiyelerini anlattı.

Sütü bol olsun diye kimyonlu emzirme çayı tüketen güzel popçu, bunun yanı sıra süt pompası da kullanıyor.

POMPALARIN HEPSİNİ DENEDİ

Hangisi daha az acıtır diyerek birçok markayı deneyen Bengü, "Sonuç şu; evlat sevgisi acıyı unutturur." sözüyle de kızına olan aşkını bir kez daha konuşturdu.

Bengü: Evlat sevgisi acıyı unutturur

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