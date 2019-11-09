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Bengü ile kızının sevimli halleri

Şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'in kahkaha attığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 09:25..
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Ağustosun hemen başlarında kızı Zeynep'i dünyaya getiren şarkıcı Bengü'nün, mutluluğuna diyecek yok.

ZEYNEP'İN İLK KAHKAHALARI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile sevimli anlarını paylaştı. Videoda küçük Zeynep'in, annesine kahkahalar attığı görüldü.

Bengü’nün kızı Zeynep’in ilk kahkahaları VİDEO

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRIYORUM"

Bengü, paylaştığı videonun altına ise "İlk kahkahaları… Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim..." ifadelerini kullandı.

VİDEO BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Şarkıcının birçok seveni, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Bengü ile kızının sevimli halleri

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