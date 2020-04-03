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Bengü: Kimse ölmesin diledim

Ailesiyle birlikte evinde olan Bengü, bu yılki doğum gününde neler dilediğini yazdı.

Haber Merkezi |
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Bengü: Kimse ölmesin diledim

Ünlü şarkıcı Bengü, yeni yaşını eşi ve kızıyla kutladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında, sanatçının doğum günü pastasının ev yapımı olması da dikkatlerden kaçmadı.

"ÇARE DİLEDİM"

Bengü, fotoğrafını "Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize... Çare diledim sonra... Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim... Kimse ölmesin diledim... İyilikler diledim tüm insanlığa.. Sevgi diledim... Sevdiklerime , sevdiklerinize sarılın diye diledim... Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize" notuyla paylaştı.

Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafa, binlerce beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Bengü: Kimse ölmesin diledim

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