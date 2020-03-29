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Beni senin düzenin öldürür diyen şoför serbest kaldı

Koronavirüs nedeniyle evde kal çağrılarını sorgulayan tır şoförü Malik Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA & Ensonhaber | 29.03.2020 - 22:18..
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Beni senin düzenin öldürür diyen şoför serbest kaldı

Koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından, virüsün iyice yayılmasını engellemek için vatandaşlara evde kal çağrıları yapılıyor.

Tır şoförü Malil Yılmaz, evde kal çağrılarını çektiği video ile sorguladı.

Beni senin düzenin öldürür diyen şoför serbest kaldı

"ÇALIŞMASAM EKMEK YOK"

Yılmaz, çektiği videoda "Şimdi diyorsunuz ya; evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim. İşçiyim ben. Tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem. Bunları ödememek ölmekten daha beter. Öleyim daha iyi. Siz, evde kal demeden önce, daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın.

BİZİ BU VİRÜS ÖLDÜRMEZ, SENİN BU DÜZENİN ÖLDÜRÜR

Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline." ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tır şoförü Malik Yılmaz gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Yılmaz'ın gözaltına alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tepkilerin artarak devam etmesinin ardından Malik Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beni senin düzenin öldürür diyen şoför serbest kaldı

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