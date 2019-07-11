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Bensu Soral'ın evliliğinde kriz

Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde kriz olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 08:51..
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2015 yılından beri birlikte olan, geçen yıl da nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş’ın ilişkilerine nazar değdi.

KRİZ BU SEFER BÜYÜK

Ünlü çiftin, yakın çevresinde kriz dedikoduları dolaşmaya başladı.

SEBEP KISKANÇLIK

İddiaya göre, daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı.

Bensu Soral ile Hakan Baş’ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA DA SESSİZLİK VAR

Öte yandan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekti.

Bensu Soral'ın evliliğinde kriz

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