Bensu Soral'ın hayali

İçerde’ dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bensu Soral, güzel sanatlara merak sardı. Soral, bir dergiye verdiği röportajda en büyük hayalinin bir resim-heykel sergisi açmak olduğunu söyledi.

"ÇOK SEVDİM"

Bu kariyerin kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Soral, “Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu, fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyordum. Ama bir gün TRT’de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim.” dedi.

Oyunculuğun yanı sıra bir yandan da çizim yapmaya devam eden Bensu Soral’ın hayallerini ise resim ve heykel sergisi süslüyor.