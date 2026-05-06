Bentley, ilk elektrikli SUV modelini test etmeye başladı

Bentley, tamamen elektrikli araç pazarına büyük ve iddialı bir SUV modeliyle iddialı bir giriş yapacak.

Prototip testleri tüm hızıyla devam eden yeni aracın üzerindeki kamuflajların bu yılın ilerleyen dönemlerinde kaldırılması bekleniyor.

BENTAYGA'DAN DAHA KÜÇÜK VE MODERN

Yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip olan bu yeni model, markanın mevcut Bentayga modelinin altında konumlandırılacak.

Aracın tasarımı, 2015 yılından beri piyasada olan yaşlı Bentayga'ya kıyasla çok daha kompakt ve modern bir görünüme ev sahipliği yapıyor.

SADECE SIFIR EMİSYONLU ÜRETİLECEK

Yalnızca sıfır emisyonlu güç ünitelerine izin veren PPE platformu üzerine inşa edilen aracın içten yanmalı motorlu bir versiyonu kesinlikle üretilmeyecek.

Standart olarak çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli olması beklenen SUV modelinin 1.156 beygir gücünden geride kalmayacağı tahmin ediliyor.

Bentley'nin yeni aracı, benzer boyutlardaki Porsche Cayenne Electric modeliyle önemli teknik ortaklıklara sahip olacak.

Bu altyapı sayesinde aracın 400 kW hızlı şarj desteğiyle 16 dakikadan kısa bir sürede yüzde 80 doluluğa ulaşması öngörülüyor.