Benzin bir ayın en düşük seviyesinde

Orta Doğu'da barış umudu...

Küresel enerji piyasalarında bir süredir devam eden arz endişeleri, diplomatik kanallardan gelen olumlu sinyallerle yerini temkinli bir iyimserliğe bırakıyor.

SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİ YESİNDE

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar, küresel enerji koridorlarında daha derin aksamalar yaşanabileceği korkusunu hafifletti.

Bu gelişmenin ardından New York Limanı teslimatlı benzin vadeli işlemleri, galon başına yaklaşık 3,30 dolar seviyesine geri çekilerek son dört haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

DİPLOMATİK TEMASLAR VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM

Mevcut piyasa hareketliliğinin arkasında, iki ülke arasında yürütülen diplomatik görüşmeler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilen temasların yapıcı bir seyirde ilerlediğini doğruladı.

Görüşmelerin olumlu gittiğini belirtmekle birlikte Trump, Washington yönetiminin bir anlaşmaya varmak için acele etmeyeceğinin ve temkinli duruşunu koruyacağının altını çizdi.

Görüşmelerin en kritik başlıklarından birini ise stratejik öneme sahip enerji koridoru oluşturuyor.

Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda taraflar arasında büyük ölçüde bir mutabakata varıldığını ve konuya ilişkin resmi duyurunun yakın bir zaman içinde yapılabileceğini ifade etti.

KÜRESEL STOKLAR VE ÜRETİM DENGELERİ KAMÇILIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından paylaşılan veriler, bölgedeki jeopolitik gerilimin küresel piyasalardaki fiziki etkisini gözler önüne seriyor.

IEA raporlarına göre, söz konusu bölgeden yapılan enerji ihracatı, Mart ayının başından bu yana büyük oranda durma noktasına geldi. Bu kesinti, dünya genelindeki petrol stoklarının tarihi bir hızla erimesine yol açtı.

Küresel ölçekteki bu daralma, ABD iç piyasasındaki stok verilerine de yansımış durumda.

ABD'de benzin stokları, Mayıs ayının ortası itibarıyla üst üste 14'üncü haftada da düşüş trendini sürdürdü.

İç piyasadaki bu açığı kapatmak isteyen rafineriler, Stratejik Petrol Rezervleri'nden (SPR) sağlanan hammaddeyi devreye sokarak neredeyse tam kapasiteyle operasyonlarını sürdürüyor.

RAFİNERİLERDE ÜRETİM ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİ

Benzin piyasasındaki arzı sınırlandıran bir diğer yapısal etken ise rafinerilerin üretim stratejilerindeki zorunlu değişim oldu.

Küresel düzeyde baş gösteren dizel ve jet yakıtı kıtlığının önüne geçmek isteyen rafine tesisleri, üretim hatlarındaki ağırlığı damıtılmış ürünlere (distilat) kaydırdı.

Bu stratejik hamle, dizel ve jet yakıtı arzını desteklese de benzin üretiminin kısıtlı kalmasına ve stokların baskı altında kalmaya devam etmesine neden oluyor.

Piyasalar şimdi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yapılması beklenen resmi açıklamaya ve müzakerelerin nihai sonucuna kilitlenmiş durumda.