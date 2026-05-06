Benzine zam, otogaza indirim: Pompaya yansıyacak

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

ABD-İran arasındaki gerilimin yükselmesi petrolü 110 doların üzerine itti.

BENZİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM

Bu gelişmeyle birlikte benzin fiyatlarının artmasına yönelik karar alındı.

Yarından geçerli olmak üzere, benzine 2 lira fiyat artışı gerçekleşecek ancak eşel mobil sistemi nedeniyle zam 50 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Otogaz grubunda ise 1,33 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 63,94 lira

Motorin: 71,72 lira

LPG: 34,99 lira

ANKARA

Benzin: 64,91 lira

Motorin: 72,84 lira

LPG: 34,87 lira

İZMİR

Benzin: 65,19 lira

Motorin: 73,11 lira

LPG: 34,79 lira

NELER OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.