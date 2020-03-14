Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında

Hafta başında gerçekleşen indirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,04 seviyesine gerilerken gece yarısı itibariyle gerçekleşen indirim sonrasında bugün itibariyle benzinin litre fiyatı 5,53 seviyelerine geriledi.

2 YIL SONRA İLK DEFA 6 LİRANIN ALTINDA

Son indirimin sadece benzinde gerçekleşmesi ile litresi 5,67 liradan satılan motorin benzinden daha pahalı hale gelirken benzin fiyatları ise 2 yıl aranın ardından ilk defa 5 liralı seviyelere inmiş oldu. İstanbul'da benzinin litre fiyatları 2018 Ocak ayında 5,63, Şubat'ta 5,67, Mart'ta ise 5,95 iken 6 lira seviyesini ise 2018 Nisan ayında aşarak 6,11 seviyelerine çıkmıştı.

BİR DEPODA 67 LİRA CEPTE KALDI

Hafta başında 60 litrelik deposu bulunan araca alınacak benzinde ödenecek rakam 398 lirayken, bu rakam bugün itibariyle 331 liraya kadar indi. Bu da bir depoda 67 liranın araç sahibinin cebinde kalması anlamına geliyor.