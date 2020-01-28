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Benzin ve motorine ikinci indirim

Dün yapılan indirimin ardından benzine 10, motorine 13 kuruşluk ikinci bir indirim daha geldi.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 16:43..
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Benzin ve motorine ikinci indirim

Benzin ve motorinin pompa fiyatlarında ikinci bir indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 kuruş pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

İndirim pompa fiyatlarına bu gece itibariyle yansıyacak.

BENZİNE NASIL YANSIYACAK

Ankara'da ortalama 6.88 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.81 liradan 6.71 liraya, İzmir'de 6.90 liradan 6.,80 liraya inecek.

MOTORİN NE KADAR DÜŞECEK

Buna göre, Ankara'da ortalama 6.41 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6.28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.35 liradan 6.22 liraya, İzmir'de 6.,42 liradan 6.29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YARIN DAHA DA UCUZ OLACAK

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşmişti.

Benzin ve motorine ikinci indirim

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Benzin ve motorine indirim yapıldı
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23 ve motorinde 21 kuruş olacak şekilde pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.
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