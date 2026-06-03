Benzin ve motorine zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

Gelişmelerle birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Önceki günkü indirimin ardından 3 Haziran Çarşamba günü itibariyle ise benzine 1,88 lira, motorine 3,93 lira zam geldi.

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya benzinde 47 kuruş, motorinde 98 kuruş artış yansıdı.

Zamların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,31 lira, Ankara'da 64,42 lira, İzmir'de 64,70 lira, doğu illerinde 66,07 lira, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66,17 lira, Ankara'da 67,44 lira, İzmir'de 67,71 lira, doğu illerinde 69,19 lira seviyelerine yükseldi.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.