Benzinde 8 kuruş indirim kararı

Koronavirüs salgını dünya piyasalarını etkilemeye devam ederken, ABD'de petrol fiyatları sert düştü.

Bir dönem 100 dolardan satılan petrolün varili, 1 doların altına kadar indi.

0.99 cent seviyesini gören petrolün varili daha sonra 1.5 dolar seviyesine yükseldi. Petroldeki bu düşüş, ülkemizdeki pompa fiyatlarına yansıtıldı.

8 KURUŞ İNDİRİM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE YENİ FİYATLAR

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5.34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5.20 liradan 5.12 liraya, İzmir'de de 5.37 liradan 5.29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.