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Benzinde 9 kuruş indirim kararı

Petrol piyasasında son dönemde yaşanan düşüş nedeniyle Türkiye'de, benzine indirim yapılması kararlaştırıldı.

AA |
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Benzinde 9 kuruş indirim kararı

Son dönemde petrolün varil fiyatında sert düşüşler yaşanıyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 20.58 dolardan işlem görmeye başladı.

Petrol fiyatlarındaki son gelişmelerin, Türkiye'de benzinin litre fiyatına yansıtılması kararlaştırıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'na göre indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YENİ FİYATLAR

Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek.

Benzinde 9 kuruş indirim kararı

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzinde 9 kuruş indirim kararı

PETROL ÜRETİMİNDEKİ KISITLAMA KARARI

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler günlük ham petrol üretim miktarı kısıntısını, 1 Mayıs-30 Haziran arasında toplam 10 milyon varil, 1 Temmuz-31 Aralık arasında 8 milyon varil ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında ise 6 milyon varil olarak uygulama kararı almıştı.

Benzinde 9 kuruş indirim kararı

ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI AZALDI

Öte yandan, Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 18-24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 60 azalarak 378'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 305 adet azalmış oldu.

Benzinde 9 kuruş indirim kararı

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE CANLANMA

Uzmanlar, Asya'daki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıklarının görüldüğünü, bölgede artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 21,66 ile 24,00 dolar aralığının direnç, 19,25 ile 18,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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