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Benzine 12 kuruş indirim

Dolar kurunun gevşemesiyle birlikte benzine bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 10:14..
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Uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

İNDİRİM KAPIDA

Ancak, son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüşe geçerek 5,60'lara geriledi.

EN SON 27 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

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