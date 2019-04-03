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Benzine 19 kuruş zam geldi

Dün geceden itibaren yapılan zam pompaya yansıyacak.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 08:38..
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

GEÇEN AY 13 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Benzin fiyatları en son 18 Mart'ta 13 kuruş artmış ve Ankara'da ortalama 6,78 liraya, İstanbul'da 6,71 liraya, İzmir'de 6,76 liraya yükselmişti.

Benzine 19 kuruş zam geldi

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