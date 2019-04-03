Benzine 19 kuruş zam geldi

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TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

Biz rahat uyuyalım diye gecesini gündüzüne katan kahramanlardan biri, jandarmanın keskin nişancısı terörist avlarken kendini gizledi, bu anlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda paylaşıldı.