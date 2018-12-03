Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.

Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMININ BAŞARISI

Kasım ayı enflasyon rakamları, eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

DENGELENME SÜRECİ ARALIK AYINDA DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

YAPISAL ADIMLARI İLERİ TAŞIYACAĞIZ

2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.