taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1661
Euro
5.8775
Altın
1231.4
Borsa
96470.79
Gram Altın
204.976

Enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:46..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.

Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE PROGRAMININ BAŞARISI

Kasım ayı enflasyon rakamları, eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

DENGELENME SÜRECİ ARALIK AYINDA DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

YAPISAL ADIMLARI İLERİ TAŞIYACAĞIZ

2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

34
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

16
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

73
Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

52
Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

17
Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

47
Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir