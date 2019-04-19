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Berat Kandili'nde esnaf dayanışması

Eskişehir’de esnaflar, Berat Kandili sebebiyle vatandaşlara pilav, ayran ve lokum dağıttı.

İHA | 19.04.2019 - 15:48..
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Odunpazarı Tarihi Evler bölgesinde esnaf dayanışması, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Teknolojinin tüm değerleri yok etmeye yüz tuttuğu şu dönemde, geleneklerine sahip çıkan insanları görmek çok güzel.

KANDİL GÜNÜ PİLAVLI, LOKUMLU ESNAF DAYANIŞMASI

Berat Kandili sebebiyle 1 hafta önceden bir araya gelen 35 esnaf, kişi başı 60 lira vererek Eskişehirlilere pilav, ayran ve lokum dağıtmaya karar verdi. Bugün yapılan dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, bölgedeki vatandaşlar da Odunpazarı’ndaki esnaf dayanışmasına vurgu yaparak, organizasyonda emeği geçen isimlere teşekkür etti.

Berat Kandili'nde esnaf dayanışması

"İLERLEYEN YILLARDA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Odunpazarı esnafları da bu tür çalışmaları her kandil döneminde ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştıklarını belirterek, ilerleyen yıllarda da bu dağıtımlara devam etmek istediklerini dile getirdiler.

Berat Kandili'nde esnaf dayanışması

Berat Kandili'nde esnaf dayanışması

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