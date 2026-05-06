Berber fobisi olan şarkıcı Buray, imaj yeniledi!

Buray yurtdışı turnesinin ardından önceki gün yeni imajı ile sevenleri ile buluştu.

Gece boyunca performansı ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Buray bir itirafta da bulundu.

Saçlarını hep kendisinin kestiği belirten Buray, yeni imajıyla birlikte bu korkusunu yendiğini, sonunda berbere gittiğini açıkladı.

BERBER FOBİSİ

Berber fobisi olduğunu söyleyen şarkıcı, berbere giderken dizlerinin titrediğini, bunun çocukken yaşadığı berber korkusu nedeniyle olduğunu dile getirdi.