taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7395
Euro
7.3341
Altın
1661.68
Borsa
94239.95
Gram Altın
360.184
Bitcoin
48524.06

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle berberler geçici bir süreyle kapatılırken, kendi tıraşlarını yapmak isteyen vatandaşlar tıraş makinelerine hücum etti.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları arttı

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri ile birlikte berberler de belli bir süre için kapatıldı.

Bu süreçte, tıraş ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar da çözümü traş makinesi almakta buldu. Hal böyle olunca, makine satışlarında ciddi bir artış yaşandı.

SATIŞLAR PATLADI

Tıraş makinesi satışlarında patlama olduğunu söyleyen İzmir Elektronikçiler Çarşısı esnafı, haftada birkaç tane sattıkları üründen şimdi günde 5-6 tane sattıklarını söyledi.

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları arttı

1 HAFTALIK SATIŞI 1 GÜNDE YAPIYORLAR

Tıraş makinesine olan ilginin oldukça yüksek olduğuna değinen İzmir Elektronikçiler Çarşısı esnaflarından Fahrettin Yıldız, bir haftada sattıkları tıraş makinesini artık bir günde sattıklarını söyledi. Yıldız, “İnsanlar, berberler kapalı olduğu için insanlar kendi kendilerini tıraş ediyorlar. Bu sabah kendi sattığım ürünle, kendi kendimi tıraş ettim. Mecburen tıraş olmak için makine satın almak zorunda kalıyorsun. Şu sıra sattığımız tek şey tıraş makinesi. Ondan başka bir şey satılmıyor. Mecburi bir ihtiyaç oldu artık. Bir haftada sattığımız tıraş makinesini artık bir günde satıyoruz. Sadece tıraş makinesi satışından memnunuz” ifadelerini kullandı.

Çarşı esnaflarından Ali Çelik, “Millet berbere gidemeyince makine satın alıp kendi kendine tıraş oluyor. Tıraş makinesi satışları epey arttı. Bir haftada, 10 günde sattığımızı artık bir günde satıyoruz. Bugünlerde en çok onu satıyoruz” diye konuşurken, diğer esnaf Mustafa Kırcı ise “Normal günlerde ayda bir ya da iki tane satıyorduk. Halkımız berberlere gidemediğinden dolayı kendi tıraşını kendisi yapıyor. Bu nedenle tıraş makinesi satışlarımız epey yüksek. Şu anda sadece tıraş makinesi satabiliyoruz” dedi.

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları arttı

"TALEP KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Normal satışın yanı sıra internet ortamından satışta da oldukça ilgi çeken tıraş makineleri hakkında konuşan esnaf Yusuf İlhan, talepleri karşılamakta bazen sıkıntı çektiklerini söyledi. İlhan, “Daha önceden pek rekabet yoktu ancak berberlerin kapalı olmasından dolayı tıraş makinesi satışları patlama yaptı. İnternet üzerinden günde 10-15 adet ürün satıyoruz. İnsanlar evlerinde kendi işlerini kendileri görmek zorunda kaldıkları için alıyorlar. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz ama elimizden geldiğince de satışlarımızı sürdürüyoruz. Tıraş makineleri satışları şu anda ön seviyede” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Ölmeden önce arkadaşına 'aklın varsa dışarı çıkma' dedi
Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
Yayınladığı dizi ve filmlerle Türk toplumuna eşcinsellik tohumları serpmeye çalışan Netflix, Ramazan ayının ilk gününde LGBT filmini izleyicilerine sunacak.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine giriş çıkışlar kısıtlandı
Diyarbakır'da, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında, Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi.
İstanbul'da eczanelerden bedava maske dağıtılacak
İstanbul Eczacı Odası, İstanbul'da ücretsiz maskelerin eczanelerden alınabileceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
603
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
505
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
395
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
445
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
657
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
340
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir