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Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun 6 aydır hazırlandığı dev konserine gitmedi. Konseri en önden izleyen anne Serpil Doğulu ise boşanma iddialarını güçlendirecek açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 09:54..
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Kenan Doğulu, kariyerinin 25. yılı nedeniyle önceki akşam 5 bin kişiye konser verdi. 6 aydır hazırlandığı, büyük önem verdiği gecede eşi Beren Saat yoktu.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

EŞİNİ YALNIZ BIRAKTI

Eşi Doğulu'yu ile tanıştıkları 2012’den bu yana hiçbir konserinde yalnız bırakmayan Beren Saat'in, konserde yer almaması ayrılık iddialarını bir hayli güçlendirdi.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

BASININ KARŞISINA ÇIKMADI

360 derece konseriyle, 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza atarak, binlerce hayranına bir ilki yaşatan Doğulu, konserin ardından basının karşısına çıkmak istemedi.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

"YORGUN VE ÜZGÜN"

Bunun üzerine ekip arkadaşları “Yorgun ve söylentilerden dolayı üzgün. Açıklama yapmak istemiyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

EN ÖNDEN İZLEDİ

Boşanma iddiaları ile ilgili Kenan Doğulu'dan herhangi bir bilgi alamayan gazeteciler, konserde oğlunu en önden izleyen Serpil Doğulu’ya yöneldi. Anne Doğulu, “Boşanacaklar mı?” sorusu karşısında önce duraksadı.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

ANNE DOĞULU KAFALARI KARIŞTIRDI

Serpil Doğulu, art arda gelen ısrarlı sorular karşısında “Ben bilmiyorum, onlar kendileri daha iyi bilir. Sizler de bu konuları daha iyi bilirsiniz.” cevabını verdi.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

NELER OLMUŞTU?

Beren Saat 26 Şubat’taki, 35'İnci yaş günü nedeniyle Instagram’da şaşırtan bir açıklama yapmış, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Saat, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

“En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelen her derde gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm.”

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

"BİLMİYORUM"

Boşanma iddialarını kabul etmeyen Kenan Doğulu ise “Yani ne bileyim, bilmiyorum ki.” sözlerini kullanması da akıllarda soru işareti bırakmıştı.

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