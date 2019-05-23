Beren Saat gülmeye başladı

Yeni dizisi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Beren Saat, dün alışveriş merkezinde görüntülendi.
NEŞESİ YERİNDE
Set arasında kuaföre giden Beren Saat, çıkışta mağazaları dolaştı. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Beren Saat'in, neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.
KENAN İZMİR'E GİDİYOR
Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'nun, Çeşme'den ev baktığı ve İzmir'e yerleşeceği iddia edilmişti. Uzun zamandır yüzü gülmeyen Saat'in, mutluluğu Doğulu'nun taşınma kararıyla ilgili olduğu düşünüldü.