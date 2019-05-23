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Beren Saat gülmeye başladı

Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, uzun zaman sonra yüzü gülerken görüntülendi.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 11:15..
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Yeni dizisi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Beren Saat, dün alışveriş merkezinde görüntülendi.

NEŞESİ YERİNDE

Set arasında kuaföre giden Beren Saat, çıkışta mağazaları dolaştı. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Beren Saat'in, neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

KENAN İZMİR'E GİDİYOR

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'nun, Çeşme'den ev baktığı ve İzmir'e yerleşeceği iddia edilmişti. Uzun zamandır yüzü gülmeyen Saat'in, mutluluğu Doğulu'nun taşınma kararıyla ilgili olduğu düşünüldü.

Beren Saat gülmeye başladı

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