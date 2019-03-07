Beren Saat: Hayatta kalacağım

Oyuncu Beren Saat doğum gününde, siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşmış altına düştüğü "Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak..." notu ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

BEREN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Kenan Doğulu, dedikoduların ardından 'ayrılık yok' açıklaması yaptı ve Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafları beğenmeye başladı.

Çok geçmeden Saat, düğün fotoğrafları da dahil olmak üzere Kenan Doğulu ile birlikte olduğu fotoğrafları sayfasından kaldırdı.

Ünlü oyuncu bugün Instagram sayfasında çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.

GÜVERCİN PAYLAŞTI

Saat, güvercin fotoğrafını "I will survive /Hayatta kalacağım" notu ile yayınladı.