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Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı

Güzel oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerindeki krizi sonunda aştı.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 09:06..
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Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı

Uzun zamandır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, ilk kez sarmaş-dolaş objektiflere takıldı.

AŞK TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara bile sessiz kalan ikili, geçtiğimiz hafta evlerinin yanındaki bir kafede kahvaltı keyfi yaptı. Krizi atlatan çiftin, mutlu oldukları ve şakalaştıkları görüldü.

Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya rahat kıyafetlerle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti. İkili, bütün günü evlerinde geçirdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı

Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı

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