Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

Amerika merkezli Neflix, yapımlarında verdiği mesajlarla Türk toplumunu tehlikeye atıyor.

Eşcinsel karakterlerin her dizi ve filmde yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin ekrana getirilmesi izleyenlerin abonelikleri yavaş yavaş iptal ettirmeye başlamasına neden oldu.

ÇİZGİ FİLMLERDE BİLE EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRİYORLAR

İptallerin hızlanmasının en büyük nedeni ise, eşcinsellik mesajlarının çocukların izlediği çizgi filmlere kadar taşınması oldu.

Netflix'i savunma görevi ise Beren Saat'e verildi.

6 MİLYON CEPTE

Amerikalı şirketle yeni bir yapım için anlaşan Beren Saat, yaklaşık 6 milyon liralık bir sözleşmeye imza attı.

SEVGİLİSİNİN KARDEŞİYLE İLİŞKİSİ VAR

Saat'in oynadığı dizide de çarpık ilişkiler var.

Dizide; Beren Saat ile 6 yıllık ilişkisi olan karakter, ilerleyen bölümlerde Beren Saat'in kardeşiyle ilişki yaşamaya başlıyor.

Bu anlar, oldukça normal bir durum gibi izleyiciye aktarılıyor.

Tepkilere neden olan sahnelerin üzerinden diziyle ilgili bir röportaj veren Beren Saat, Netflix'in yapımları hakkında konuştu.

"EMPATİ FIRSATI TANIR SİZE"

Hürriyet'in "Netflix dizilerinde eşcinsel karakterlerin olması eşcinselliği tetikler mi noktasına gelindi. Sizce?" sorusuna yanıt veren Beren Saat, "Sinema, edebiyat, belgesel olmasa zenginleşemeyiz. Birbirine benzemeyen hikâyelerin anlatılması bir lütuftur. Hayatınızın çakışamayacağı biriyle empati fırsatı tanır size, zihninizi gidemeyeceğiniz yerlere vardırır." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ CİNSEL İLİŞKİ YAŞI

Beren Saat, dizilerdeki sansürlere de oldukça kızgın.

Sevişme sahnelerinin sansürlenmesinin doğru olmadığını belirten Beren Saat, dünyada cinsel ilişki yaşının düştüğüne dikkat çekti.

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