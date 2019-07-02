Beren Saat ve arkadaşları tatilde

Beren Saat, Belçim Bilgin, Gülcan Arslan ve Esra Dermancıoğlu, önceki gün İzmir Çeşme'deki bir beachte görüntülendi.

KEYİFLİ HALLER

Kenan Doğulu’yla evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat, gün boyunca hayli keyifliydi. Arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, bir ara plaj elbisesinin altından bikinisinin üst kısmını çıkarıp ağaca astı.

OBJEKTİFLERDEN KAÇAMADI

Görüntülenmemek için kuytu bir köşede güneşlenmeyi tercih eden Beren Saat, bikinisini değiştirmek için yerinden kalktığında objektiften kaçamadı.

BELÇİM BİLGİN DE TATİLDE

Tatilde Saat'in yanında olan oyuncu Belçim Bilgin ise o sırada plajın sakin bir köşesinde bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Koyu bir sohbete dalan ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

PARTİDE EĞLENDİLER

Beren Saat ve arkadaşları öğlen girdikleri mekanda akşamüstü düzenlenen partiye de kaldı, dans edip eğlendi. Grup plajdan 19.00 gibi ayrıldı.