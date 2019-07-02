taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6911
Euro
6.4317
Altın
1392.67
Borsa
99602.2
Gram Altın
255.272

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

Eşi Kenan Doğulu ile boşanmanın aşamasına gelen Beren Saat, Çeşme'de tatil yapıyor. Saat'in keyifli halleri dikkat çekiyor.

Detay Haber | 02.07.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Beren Saat, Belçim Bilgin, Gülcan Arslan ve Esra Dermancıoğlu, önceki gün İzmir Çeşme'deki bir beachte görüntülendi.

KEYİFLİ HALLER

Kenan Doğulu’yla evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat, gün boyunca hayli keyifliydi. Arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, bir ara plaj elbisesinin altından bikinisinin üst kısmını çıkarıp ağaca astı.

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

OBJEKTİFLERDEN KAÇAMADI

Görüntülenmemek için kuytu bir köşede güneşlenmeyi tercih eden Beren Saat, bikinisini değiştirmek için yerinden kalktığında objektiften kaçamadı.

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

BELÇİM BİLGİN DE TATİLDE

Tatilde Saat'in yanında olan oyuncu Belçim Bilgin ise o sırada plajın sakin bir köşesinde bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Koyu bir sohbete dalan ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

PARTİDE EĞLENDİLER

Beren Saat ve arkadaşları öğlen girdikleri mekanda akşamüstü düzenlenen partiye de kaldı, dans edip eğlendi. Grup plajdan 19.00 gibi ayrıldı.

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

Beren Saat ve arkadaşları tatilde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

411
Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

310
Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

43
Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

15
AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

74
Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

38
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir