taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3848
Euro
7.0343
Altın
1628.98
Borsa
91527.59
Gram Altın
335.673
Bitcoin
42446.69

Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

14 günlük karantina kuralına uymadığını için eleştiri oklarının hedefinde olan ünlü oyuncu, geç de olsa kendisini eve kapattı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 18:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Avrupa seyahatinden döndükten sonra 14 günlük karantina süresine uymadığı için tepki toplayan Beren Saat, kararını değiştirdi.

Evde kendini korumaya alan ünlü oyuncu, spora ağırlık verdi.

Esnetme hareketleri yapan Saat, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

BEĞENEN DE OLDU, ELEŞTİREN DE...

Fit fiziği ile taktir toplayan ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni gelirken, eleştiri de yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının yayılmaması için özellikle yapılması zorunlu olan 14 gün kuralına uymayan Saat'e 'biraz geç kalmadınız mı'yorumları yapıldı.

Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

İlginizi Çekebilir
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası tespit edildi
Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs tespit edildi. Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verildi.
Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'panik yapmayın' çağrısı
Doktor Mehmet Öz, koronavirüs vakalarındaki artışın ardından ABD'lilere panikten kaçınmaları çağrısında bulundu.
Putin korona için tarih verdi: 2-3 ay içinde yeneceğiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus iş dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda, koronavirüsü 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi.
71 koronavirüs fırsatçısına işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan fırsatçılara darbe vuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
526
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1231
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
554
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
307
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1361
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
160
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir