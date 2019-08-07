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Beren Saat'ten set fotoğrafı

Son dönemde eşi Kenan Doğulu ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Beren Saat, kendini işine verdi.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 07:18..
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Oyuncu Beren Saat, Atiye dizisinin setinden ilginç bir paylaşım yaptı.

İki arkadaşının gözlerine bant taktığı fotoğrafta, Beren Saat, İngilizce olarak 'iş' yazdı.

Beren Saat'ten set fotoğrafı

ATİYE'NİN KONUSU

Beren Saat'in başrolünde olduğu Netflix yapımı Atiye dizisinin konusu şöyle;

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır..

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