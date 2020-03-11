Berfu Yenenler: Kuzey sütle doymuyor

Eser-Berfu Yenenler çiftinin oğulları Kuzey katı gıdaya başladı. Ünlü çift heyecanlarını sosyal medyada paylaştı.

Eser Yenenler esprili bir dille oğluna başarılar dilerken Berfu Yenenler süreci anlattı.

"KUZEY İÇİN YEMEK VAKTİ"

Bebeğinin sütle doymadığını söyleyen Yenenler, "An itibariyle havuçla katı gıdaya giriş yapmış bulunuyoruz. Biraz bu katı gıdaya geçiş aşamamızdan bahsetmek istiyorum hemen. Kuzey bugün 5 ay 3 günlük, katı gıdaya 5 aylık başlamamıza bizi hem doktorumuz hem de Kuzey yönlendirdi aslında. Çünkü artık sadece sütle doymuyordur, bizim yediğimiz yemeklere ellerini atmaya başlamıştı, ondan başka bir şey (ve daha lezzetli) yediğimizi fark edip söylenip mızmızlanıyordu, eline aldığı şeyleri çok rahat tutup çok rahat ağzına götürebiliyordu ve yutma refleksi tamamen gelişmişti. Bu sebepten de artık Kuzey için yemek vakti geldiğine karar verdik. (Ki babasına bakınca neden erken başladık diye kimse şaşırmaz bence!)

"PÜRE YEDİRMİYORUZ"

Kuzey alerjik bir bebek olmadığı için doktorumuz 3 günlük her sebzeyi tadım yapıp alerji yapıp yapmadığını kontrol etme aşamasını yapmamıza gerek olmadığını söyledi. Biz de bu işe en basit olan ve mevsim sebzesi olan patates-havuç-balkabağı üçlüsünden biriyle başlamaya karar verdik. Bugünkü menüsü buharda pişmiş havuçtu, tamamen püre halinde değildi pütürlü bıraktık ki ileride kendi yemeğe daha kolay başlasın, yavaş yavaş pütür miktarını da arttırıp bütün verme aşamasına geçeceğiz. Şimdilik böyleyiz yavaş yavaş bu yolculuğumuzu paylaşmaya devam edeceğim." dedi.

Eser Yenenler ise, "Yavruma katı gıda yolculuğunda başarılar diliyorum. Ben olamadım ama sen olacaksın yavrum." dedi.