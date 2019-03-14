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Bergüzar Korel sahneye çıktı

Sesi güzle ünlüler arasında yer alan oyuncular arasında olan Bergüzar Korel, konser verdi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 06:13..
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Bergüzar Korel, önceki akşam Zorlu PSM'deki bir meknada sahne aldı.

Bergüzar Korel sahneye çıktı

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geceye Burak Sağyaşar, Boran Kuzum, Engin Hepileri, Ferhan Şensoy, İbrahim Selim, Merve Dizdar, Miray Daner, Onur Büyüktopçu, Timur Savcı, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Selma Ergeç’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Bergüzar Korel, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye davet ettiği eşi Halit Ergenç ile düet yaptı.

Birlikte 'Can’t Take My Eyes Off You' ve 'Sensiz Saadet Neymiş' şarkılarını söyleyen çift, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

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