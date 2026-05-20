Bergüzar Korel’den spor salonu paylaşımı: Ağlıyordum

Üç çocuk annesi 43 yaşındaki ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yeni haliyle gündem olmaya devam ediyor.

Son dönemde fazla kilolarından kurtulmasıyla adından söz ettiren ünlü isim, düzenli spor ve beslenme programıyla yaklaşık 4 ayda 20 kilo verdiğini açıklamıştı.

"AĞLIYORDUM"

Sosyal medyada aktif olan Korel, spor salonundan görüntülerini paylaştı. 15 Eylül 2025'te çekilen bir videosunu paylaşan oyuncunun, spor yaparken zorlandığı anlar görüntülere yansıdı. Korel paylaşımına, "7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi." notunu düştü.

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.